BMT Baş Assambleyasında yüksəksəviyyəli debatlar başlayıb

    Dünya
    • 23 sentyabr, 2025
    • 17:24
    BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində yüksəksəviyyəli debatlar başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, iclası BMT Baş katibi Antonio Quterreş giriş nitqi ilə açıb.

    Sonra BMT Baş Asambleyasının builki Prezidenti Annalena Berbok çıxış edəcək. Ardınca ənənəvi olaraq ilk çıxışı Braziliya Prezidenti Luiz İnasio Lula de Silva edəcək.

    Daha sonra ABŞ Prezidenti Donald Tramp ev sahibi olaraq kürsüyə çıxacaq.

    "Birlikdə daha yaxşı: 80 il və daha çox sülh, inkişaf və insan hüquqları naminə" mövzusuna həsr olunmuş sessiyada Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Qəzzada vəziyyət, Fələstin məsələsi, dayanıqlı inkişaf məqsədləri, iqlim böhranı kimi mövzulara xüsusi diqqət ayrılacaq.

    Yüksəksəviyyəli debatlar sentyabrın 30-na kimi davam edəcək.

