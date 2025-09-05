İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri üzrə maarifləndirici buklet hazırlanıb

    Din
    • 05 sentyabr, 2025
    • 18:07
    Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri üzrə maarifləndirici buklet hazırlanıb

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ianə verənlər və donorlar üçün terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri üzrə maarifləndirici buklet hazırlanıb.

    Bu barədə "Report"a dövlət qurumundan məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, dini qurumların məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədilə hazırlanan bukletdə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi zamanı diqqət göstərilməli əsas məqamlar əksini tapıb.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi buklet Dini Qurumlar

    Son xəbərlər

    18:46

    Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun inşası üzrə işlər davam etdirilir - FOTOREPORTAJ

    İnfrastruktur
    18:41

    Oğuzda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi açılıb, saxlanılan var

    Hadisə
    18:38

    Azərbaycan Argentina ilə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    18:34

    Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində əmək müqavilələrinin sektorlar üzrə bölgüsü açıqlanıb

    Biznes
    18:26

    Daşkəsənin Alaxançallı kəndinə sel gəlib, bir sıra fəsadlar törədib

    Hadisə
    18:16

    Astarada kütləvi zəhərlənmə olub, 15 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 2-nin vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    18:09

    Əhmədbəyli-Horadiz-Mincivan-Ağbənd avtomobil yolunda işlər gələn il tamamlanacaq

    İnfrastruktur
    18:07

    Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri üzrə maarifləndirici buklet hazırlanıb

    Din
    18:06

    ASCO-nun Müşahidə Şurasının yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti