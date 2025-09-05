Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri üzrə maarifləndirici buklet hazırlanıb
Din
- 05 sentyabr, 2025
- 18:07
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ianə verənlər və donorlar üçün terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri üzrə maarifləndirici buklet hazırlanıb.
Bu barədə "Report"a dövlət qurumundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, dini qurumların məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədilə hazırlanan bukletdə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi zamanı diqqət göstərilməli əsas məqamlar əksini tapıb.
