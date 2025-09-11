İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Sadır Japarov Bişkekdə TDT-nin dini liderlərini qəbul edib

    11 sentyabr, 2025
    Sadır Japarov Bişkekdə TDT-nin dini liderlərini qəbul edib

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Bişkekdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasının üzvlərini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TDT-nin Baş katibi Kubanıçbek Ömüraliyev "X"də yazıb.

    "TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasının üzvləri ilə birlikdə Prezident Sadır Japarov tərəfindən qəbul edilmək mənim üçün şərəf oldu. Biz sülh, ədalət və qardaşlıq kimi ümumbəşəri islam dəyərlərini qorumaqla yanaşı, Türk dövlətləri arasında birliyə və həmrəyliyə sadiqliyimizi bir daha təsdiqlədik",-deyə o vurğulayıb.

