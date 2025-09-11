Sadır Japarov Bişkekdə TDT-nin dini liderlərini qəbul edib
- 11 sentyabr, 2025
- 13:14
Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Bişkekdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasının üzvlərini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TDT-nin Baş katibi Kubanıçbek Ömüraliyev "X"də yazıb.
"TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasının üzvləri ilə birlikdə Prezident Sadır Japarov tərəfindən qəbul edilmək mənim üçün şərəf oldu. Biz sülh, ədalət və qardaşlıq kimi ümumbəşəri islam dəyərlərini qorumaqla yanaşı, Türk dövlətləri arasında birliyə və həmrəyliyə sadiqliyimizi bir daha təsdiqlədik",-deyə o vurğulayıb.
