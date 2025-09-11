Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Глава УМК принял участие во встрече религиозных лидеров ОТГ с Садыром Жапаровым

    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 13:30
    Глава УМК принял участие во встрече религиозных лидеров ОТГ с Садыром Жапаровым

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял в Бишкеке членов Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев написал в "X".

    Во встрече принял участие также глава Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. 

    "Мы вновь подтвердили нашу приверженность единству и солидарности между тюркскими государствами, сохраняя при этом общечеловеческие исламские ценности, такие как мир, справедливость и братство", - говорится в сообщении.

    Напомним, сегодня в Бишкеке проходит VI заседание Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ. 

    Sadır Japarov Bişkekdə TDT-nin dini liderlərini qəbul edib
    Sadyr Japarov receives OTS religious leaders in Bishkek

