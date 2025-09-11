Глава УМК принял участие во встрече религиозных лидеров ОТГ с Садыром Жапаровым
Внешняя политика
- 11 сентября, 2025
- 13:30
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял в Бишкеке членов Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев написал в "X".
Во встрече принял участие также глава Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
"Мы вновь подтвердили нашу приверженность единству и солидарности между тюркскими государствами, сохраняя при этом общечеловеческие исламские ценности, такие как мир, справедливость и братство", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Бишкеке проходит VI заседание Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.
Последние новости
13:53
Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоитВ регионе
13:51
В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с ТрампомДругие страны
13:50
Фото
В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобильПроисшествия
13:48
Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратамВнутренняя политика
13:44
Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФДругие страны
13:44
Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозуВ регионе
13:38
Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимоНаука и образование
13:36
Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГРелигия
13:30