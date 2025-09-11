Глава УМК принял участие во встрече религиозных лидеров ОТГ с Садыром Жапаровым

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял в Бишкеке членов Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев написал в "X".

Во встрече принял участие также глава Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

"Мы вновь подтвердили нашу приверженность единству и солидарности между тюркскими государствами, сохраняя при этом общечеловеческие исламские ценности, такие как мир, справедливость и братство", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит VI заседание Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.