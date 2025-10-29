İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ramin Məmmədov Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:37
    Ramin Məmmədov Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək
    Ramin Məmmədov

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov noyabrın 3-də Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul saat 11:00-da Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında (Ordubad şəhəri, Heydər Əliyev pr., 21) keçiriləcək.

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Qəbul Ordubad rayonu

