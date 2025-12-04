İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ramin Məmmədov ABŞ-nin Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti ilə görüşüb

    Din
    • 04 dekabr, 2025
    • 14:37
    Ramin Məmmədov ABŞ-nin Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti ilə görüşüb

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov ABŞ-nin Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti Ravvin Mark Şnayerin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Dini Komitənin sədri Azərbaycanda zəngin multikulturalizm dəyərlərinin təbliği və təşviqinin dövlətin din siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu bildirib.

    Bu, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dini konfessiyalara və ibadət yerlərinə göstərilən hərtərəfli dövlət dəstəyində öz əksini tapır. Müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin mehriban və dinc yanaşı yaşaması Azərbaycanın səciyyəvi xüsusiyyətidir, bütün azərbaycanlılar üçün qürur mənbəyidir.

    Görüş zamanı Bakı Prosesi çərçivəsində təşkil olunan beynəlxalq tədbirlərin əhəmiyyətinə də toxunan komitə sədri bu platformanın müxtəlif mədəniyyət və dinlərarası sivilizasiya arasında dialoq, əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaratdığını, tolerantlığın qlobal səviyyədə təşviqinə mühüm töhfə verdiyini vurğulayıb.

    Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti, Hampton sinaqoqunun təsisçi direktoru Ravvin Mark Şnayer Azərbaycanda uzun illərdir mövcud olan dini tolerantlıq və qarşılıqlı hörmət mühitini yüksək dəyərləndirdiyini qeyd edib. O, Azərbaycanın müxtəlif dini və etnik qrupların sülh, həmrəylik və anlayış şəraitində birgə yaşaması üçün yaratdığı nümunəvi modelin xüsusi diqqət çəkdiyini bildirib. Azərbaycan tolerantlığının parlaq nümunələrindən birinin də bu ölkədə yəhudi icmasına göstərilən qayğı olduğunu deyib.

    Görüşdə mövcud dinlərarası harmoniya mühitinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif ideya və təşəbbüslər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

    Dini Qurumlar Ramin Məmmədov ABŞ Etnik Anlaşma Fondu

    Son xəbərlər

    14:42

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasında yeni təyinat olub

    Komanda
    14:37
    Foto

    Ramin Məmmədov ABŞ-nin Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti ilə görüşüb

    Din
    14:34

    Rövşən Əmircanov: "Qızılın unsiyasının qiyməti 4 500 dollara yüksələ bilər"

    Biznes
    14:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Bəhreyndəki mundialdan medalla dönəcəyimizə inanıram"

    Fərdi
    14:30

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçilərinin çıxışları ilə davam etdirilir

    Hadisə
    14:29

    Vüqar Əliyev: Azərbaycanda könüllülük fəaliyyətində qadınlar kişilərə nisbətən daha aktivdirlər

    Daxili siyasət
    14:27

    Azərbaycan-Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığının irəliyə aparılması imkanları müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    14:21

    Kipr Prezidenti Ukraynaya gedib

    Region
    14:19

    Yusif Vəliyev: Azərbaycanda könüllülük hərəkatı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti