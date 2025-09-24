İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Allahşükür Paşazadə: Azərbaycanda məzhəblərarası anlaşma dünya üçün modeldir

    Din
    • 24 sentyabr, 2025
    • 11:26
    Allahşükür Paşazadə: Azərbaycanda məzhəblərarası anlaşma dünya üçün modeldir

    Azərbaycanın adı dünya miqyasında dinlərarası dialoqla yanaşı, islamdaxili anlaşma müstəvisində örnək olaraq vurğulanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə QMİ və dini konfessiyaların Anım Gününün 5-ci ildönümünə həsr edilən birgə iclasında deyib.

    O qeyd edib ki, islamdaxili dialoqun üzləşdiyi problemlər və onların aradan qaldırılması yollarının araşdırılması məsələlərinə həsr olunmuş Bəhreyn tədbirində müstəqil Azərbaycanın timsalında məzhəblərarası anlaşma və qardaşlığın nadir nümunəsi bütün dünyaya model olaraq təqdim edilir:

    "Bu, Azərbaycan dövlət başçısının yeritdiyi siyasətin daha bir uğurlu nəticəsidir. Azərbaycanın qüdrəti sarsılmazdır və müdrik dövlətçilik xətti olduqca zəfərlərimiz də davam edəcək. Bu gün Xankəndi Azərbaycanın Beynəlxalq Zirvə görüşləri keçirdiyi məkan kimi dünyanın gündəmindədir. Xocalıda soyqırımı qurbanlarının memorial abidəsi ucaldılır. Bakıda isə Zəfər Tağı qürurlu qələbəmizi təcəssüm etdirir. Bu, ilahi ədalətin qələbəsi deməkdir. Azərbaycan din xadimləri, bütün dindarlarımız Prezident İlham Əliyevin müdrik daxili və xarici siyasətini, qalibiyyətli siyasi xəttini hər zaman dəstəkləyirlər".

    Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə QMİ Din xadimləri Dini konfessiyalar

    Son xəbərlər

    12:10

    Tələt Kalayev: "Azərbaycanda institusional investorların ​80 %-i kommersiya banklarıdır"

    Maliyyə
    12:09

    ABŞ və Rusiya liderləri arasında telefon danışığı istənilən vaxt təşkil edilə bilər

    Digər ölkələr
    12:07

    Azərbaycanda statistika proqramında peyk məlumatlarının tətbiqi genişləndiriləcək

    Maliyyə
    12:06

    "Abşeron Lions"un baş məşçqçisi: "Ən yüksək formamızda deyilik"

    Komanda
    12:04
    Foto

    Kəlbəcərdə Bal Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    12:03

    Serbiya parlamentinin sədri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    12:03

    Kreml Trampın Ukrayna münaqişəsinin həllində kömək etmək istəyini yüksək qiymətləndirir

    Digər ölkələr
    12:02

    Azərbaycan və Uorik Universiteti bərpa olunan enerji proqramını inkişaf etdirir

    Elm və təhsil
    12:01

    İzabella Laurent: "EBRD Azərbaycan kapital bazarları ilə uzunmüddətli əməkdaşlığa hazırdır"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti