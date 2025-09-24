İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənistanın millətçilik siyasətində kilsənin rolu

    Din
    • 24 sentyabr, 2025
    • 23:10
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənistanın millətçilik siyasətində kilsənin rolu

    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında "Ermənistanın millətçilik siyasətində kilsənin rolu" adlı veriliş hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, verilişdə Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, professor Türkiyənin, Erciyes Universitetində ermənişünaslıq bölümü başqanı, Azərbaycan-erməni Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Qafar Çaxmaqlı Ermənistanın millətçilik siyasətində kilsənin rolundan, ermənilərin dini institutlardan siyasi məqsədlər üçün istifadəsindən danışıb.

    O bildirib ki, Ermənistanın xristianlığı ilk qəbul edən dövlət olması iddiası mifdir: "Qaregin Njdenin irqçi ideologiyasını yaşadırlar. O, qəhrəman yox, irqçi ideoloqdur. Ermənistanın millətçilik siyasətində kilsənin rolu böyükdür. Erməni kimliyinin əsas şüarı belədir: "Əvvəl erməni, sonra xristian".

    Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi qədim torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulması, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.

