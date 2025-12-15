"Mənəviyyat" fənninin tədrisi və eyni adda dərslik hazırlanması təklif olunub
- 15 dekabr, 2025
- 11:57
"Mənəviyyat" fənni tədris edilməli və eyni adda dərslik hazırlanmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, fəlsəfə doktoru Elvüsal Məmmədov "Dini düşüncə mədəniyyəti: pedaqoji perspektivlər" mövzusunda keçirilən konfransda çıxış edib.
O qeyd edib ki, bununla bağlı layihəni Türkiyədən nümunələr götürərək reallaşdırmaq olar:
"Elm və Təhsil Nazirliyi bununla bağlı məqamı nəzərə ala bilər. Həmin dərslikdə mənəvi dəyərlər ibrətamiz hekayələr əsasında təbliğ edilə bilər".
