    "Mənəviyyat" fənninin tədrisi və eyni adda dərslik hazırlanması təklif olunub

    Din
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:57
    "Mənəviyyat" fənni tədris edilməli və eyni adda dərslik hazırlanmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, fəlsəfə doktoru Elvüsal Məmmədov "Dini düşüncə mədəniyyəti: pedaqoji perspektivlər" mövzusunda keçirilən konfransda çıxış edib.

    O qeyd edib ki, bununla bağlı layihəni Türkiyədən nümunələr götürərək reallaşdırmaq olar:

    "Elm və Təhsil Nazirliyi bununla bağlı məqamı nəzərə ala bilər. Həmin dərslikdə mənəvi dəyərlər ibrətamiz hekayələr əsasında təbliğ edilə bilər".

    mənəviyyat mənəvi dəyərlər dərslik

