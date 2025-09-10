Ursula fon der Lyayen: Aİ Ukraynada dron istehsalına 6 milyard avro ayıracaq
- 10 sentyabr, 2025
- 12:59
Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayen Avropa İttifaqının (Aİ) Ukraynada pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) istehsalının təşkili üçün 6 milyard avro ayıracağını elan edib.
"Report" Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, bunu bu gün Strasburqda Avropa Parlamentinə illik müraciətində bildirib.
"Mən elan edə bilərəm ki, Avropa ERA kreditindən 6 milyard avro ayıracaq və Ukrayna ilə pilotsuz uçuş aparatları alyansına qoşulacaq", - AK prezidenti deyib.
O əlavə edib ki, Aİ hazırda Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi üzərində işləyir.
"Hazırda biz tərəfdaşlarla birgə 19-cu paket üzərində işləyirik. Biz Rusiyanın qazıntı yanacaqlarından imtinanın sürətləndirilməsinə, "kölgə" donanmasına və üçüncü ölkələrə (Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa kömək edən - red.) xüsusi diqqət yetiririk", - Ursula fon der Lyayen vurğulayıb.