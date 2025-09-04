İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Tramp Nobel Sülh mükafatına iddia etmədiyini bildirib

    • 04 sentyabr, 2025
    • 09:33
    Tramp Nobel Sülh mükafatına iddia etmədiyini bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Nobel Sülh mükafatına iddia etmədiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, "CBS News"a müsahibəsində ABŞ lideri "sadəcə həyatları xilas etmək istədiyini" vurğulayıb.

    "Mənim edə biləcəyim yeganə şey müharibələri dayandırmaqdır. Mən diqqət axtarmıram. Mən sadəcə həyatları xilas etmək istəyirəm", - D.Tramp bildirib.

    Трамп заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира
    Trump says he is not seeking Nobel Peace Prize

