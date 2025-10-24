İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinə yeni rəis təyin edilib - SƏRƏNCAM

    Digər
    • 24 oktyabr, 2025
    • 17:17
    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinə yeni rəis təyin edilib - SƏRƏNCAM
    İlham Əliyev

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinə yeni rəis təyin edilib.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu vəzifəyə Sərdar Süleyman oğlu Səfərov gətirilib.

    Dövlət başçısının digər Sərəncamı ilə Sərdar Səfərova general-mayor rütbəsi verilib.

    Qeyd edək ki, Prezidentin bundan əvvəlki imzaladığı sənədə əsasən, İlqar Rza oğlu Abbasov Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi vəzifəsindən azad edilib.

    İlham Əliyev sərəncam Sərdar Süleyman oğlu Səfərov Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyi
    Назначен новый глава Государственного агентства по охране стратегических объектов
    New chief appointed to Azerbaijan's State Agency for Protection of Strategic Objects

    Son xəbərlər

    18:09

    Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:08

    Jakub Cenek: "Nəqliyyatın rəqəmsal transformasiyası artıq zərurətə çevrilib"

    İnfrastruktur
    18:02

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Quba" ilə matçlar həmişə çətin keçir"

    Komanda
    18:01

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Lənkəran"la oyunda hakimlərin mübahisəli qərarları oldu"

    Komanda
    17:57

    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 7 min manatdan çox ziyan dəyib

    Ekologiya
    17:52
    Foto

    Emin Hüseynov amerikalı diplomatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:51

    QHT Forumunun Xankəndidə keçirilməsi çox önəmli mesaj idi - RƏY

    Daxili siyasət
    17:46

    Cavid İmamverdiyev: "II Liqada 40 yaşıma qədər də oynayaram"

    Futbol
    17:33
    Foto

    Türkiyə 2027–2028-ci illərdə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrlik edəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti