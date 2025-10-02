İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Bağçalara növbəyə yazılma prosesi başlayır

    Digər
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:35
    Bağçalara növbəyə yazılma prosesi başlayır

    Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesinə başlanılır.

    Bu barədə "Report"a Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2025-2026-cı tədris ili üzrə saat 11:00-dan etibarən məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesinə yenidən start verilir. Qəbul prosesi bq.edu.az portalı vasitəsi ilə elektron formada həyata keçirilir.

    Nəzərinizə çatdırırıq ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul sistemində növbə yaradarkən bir uşaq üçün maksimum üç məktəbəqədər təhsil müəssisəsini seçmək mümkündür. Mövcud növbələrin boş yer olduğu halda sorğuya çevrilməsi prosesi minimum beş gündən sonra həyata keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisələrində boş yerlərə qəbulu il boyu davam etdiriləcək.

    MMəktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi bağça
    В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения

    Son xəbərlər

    11:23

    "Qarabağ"ın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddir

    Futbol
    11:23

    Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə üzrə əsas prioritetlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:21

    Prokuror Arif Alışanovun həbsdə olan qardaşı oğluna cəza istəyib

    Daxili siyasət
    11:20

    Bakıda ağacların kəsilməsi faktı üzrə 4 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:20

    "İrşad"da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayır

    Biznes
    11:13

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır"

    Energetika
    11:12

    III MDB Oyunları: Badmintonda qarışıq komanda yarışlarının qalibi müəyyənləşib

    Komanda
    11:10

    AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır

    Digər ölkələr
    11:08
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Nikol Paşinyanla görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti