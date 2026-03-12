İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVII turun son oyunları keçiriləcək

    Digər
    • 12 mart, 2026
    • 09:46
    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVII turun son oyunları keçiriləcək

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, son olaraq daha iki qarşılaşma baş tutacaq. "Abşeron" "Gənclər"lə, "Azərreyl" "Turan"la üz-üzə gələcək.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunacaq qarşılaşmalar müvafiq olaraq saat 16:00 və 18:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, ötən gün "DH Volley" UNEC-i (3:0), "Milli Aviasiya Akademiyası" "Gəncə"ni (3:2) məğlub edib.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Abşeron VK Azərreyl VK Turan VK Gənclər VK

    Son xəbərlər

    09:52

    Kirill Dmitriyev ABŞ ilə danışıqları rəsmən təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    09:48

    Marqvelaşvili: Bakı forumu xüsusi təcrübəyə malik insanları bir araya toplayıb

    Xarici siyasət
    09:46

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVII turun son oyunları keçiriləcək

    Digər
    09:42

    Valdis Zatlers: Müasir dünya böhranlarını yalnız güc yolu ilə həll etmək mümkün deyil

    Xarici siyasət
    09:42

    İsrailin Livana zərbəsi nəticəsində ən azı 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:39

    Azərbaycan neftinin qiyməti 95 dolları keçib

    Energetika
    09:33

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyunlarına start verilir

    Komanda
    09:32

    Kirill Petkov: XIII Qlobal Bakı Forumu təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi üçün vacib platformadır

    Xarici siyasət
    09:21

    UEFA Konfrans Liqası: "Samsunspor" "Rayo Velyekano"nu qəbul edəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti