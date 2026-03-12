Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVII turun son oyunları keçiriləcək
- 12 mart, 2026
- 09:46
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, son olaraq daha iki qarşılaşma baş tutacaq. "Abşeron" "Gənclər"lə, "Azərreyl" "Turan"la üz-üzə gələcək.
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunacaq qarşılaşmalar müvafiq olaraq saat 16:00 və 18:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, ötən gün "DH Volley" UNEC-i (3:0), "Milli Aviasiya Akademiyası" "Gəncə"ni (3:2) məğlub edib.
