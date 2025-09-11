İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Polşa Rusiya və Belarusla sərhədə 40 min hərbçi göndərəcək

    Digər
    • 11 sentyabr, 2025
    • 19:33
    Polşa Rusiya və Belarusla sərhədə 40 min hərbçi göndərəcək

    Polşa hökuməti yaxın günlərdə Rusiya və Belarusla sərhədə 40 minə yaxın hərbçi göndərmək qərarına gəlib.

    "Report" "TVPworld"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə nazirinin müavini Sezari Tomçik bildirib.

    O qeyd edib ki, bu addım "Qərb-2025" Rusiya-Belarus hərbi təlimlərinin başlamasına adekvat cavab olacaq.

    "Ukraynada müharibə məhz belə, hərbi təlimlərlə başlamışdı. Ona görə də Polşa hərbçiləri buna hazırlaşır. Yaxın günlərdə sərhəddə 40 minə yaxın hərbçimiz olacaq", - Tomçik deyib.

    Xatırladaq ki, "Qərb-2025" təlimləri sentyabrın 12-16-da Belarusda keçiriləcək.

    Polşa Rusiya Belarus
    Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и Беларусью

