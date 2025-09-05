İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Netanyahunun ofisi Misir XİN-in bəyanatına cavab verib

    Digər
    • 05 sentyabr, 2025
    • 21:37
    Netanyahunun ofisi Misir XİN-in bəyanatına cavab verib

    İsrailin Baş nazirinin ofisi Misir Xarici İşlər Nazirliyinin Qəzza zolağından insanların çıxarılmasını rəsmi Qahirə üçün "qırmızı xətt" adlandıran bəyanatını tənqid edib.

    Bu barədə "Report" İsrailin 12-ci kanalına istinadən xəbər verir.

    "Misir Xarici İşlər Nazirliyi müharibə zonasını öz iradəsinə zidd olaraq tərk etmək istəyən Qəzza sakinlərini həbs etməyə üstünlük verir", - ofis vurğulayır.

    Bu gün səhər saatlarında Misir Xarici İşlər Nazirliyi köçürülmənin "Fələstin məsələsinin sonu" olduğuna dair bəyanat yayıb.

    "İnsanların öz vətənlərindən qovulmasına heç bir hüquqi, mənəvi və əxlaqi əsas yoxdur", - sənəddə deyilir.

    Misir İsrail Binyamin Netanyahu Fələstin
    Нетаньяху ответил на заявление МИД Египта о выселении жителей сектора Газа

    Son xəbərlər

    21:47

    Ağcabədidə bacısını qətlə yetirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:37

    Netanyahunun ofisi Misir XİN-in bəyanatına cavab verib

    Digər
    21:30

    DÇ-2026: İslandiya və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    21:20

    CAR hökuməti "Formula 1" Qran Prisinə ev sahibliyi etmək təklifini dəstəkləyib

    Formula 1
    21:00

    Peter Siyarto: "MOL 2026-cı ildə Azərbaycanın ən böyük yataqlarından birindən qaz hasilatına başlamağa hazırlaşır"

    Energetika
    20:57
    Video

    Səfir: Sabahdan Bakı-Tehran-Bakı aviareysi bərpa olunur

    İnfrastruktur
    20:50
    Foto
    Video

    Bakı Dairəvi yolda avtoqəza olub, sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    20:35

    Fernandu Santuş milli üzvünün adını protokoldan çıxarıb

    Futbol
    20:34

    Zelenski: Ukrayna Slovakiyanı enerji ilə təmin etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti