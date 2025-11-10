İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Deputat: Mərkəzi Asiyanın əsas daşımalarının Azərbaycan üzərindən olması strateji əhəmiyyətə malikdir

    Digər
    • 10 noyabr, 2025
    • 13:45
    Deputat: Mərkəzi Asiyanın əsas daşımalarının Azərbaycan üzərindən olması strateji əhəmiyyətə malikdir

    Orta Dəhliz və Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Mərkəzi Asiyanın əsas daşımalarının Azərbaycan üzərindən həyata keçirilməsi regionun nəqliyyat və iqtisadi inteqrasiyası baxımından böyük strateji əhəmiyyətə malikdir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisinin deputatı Vasif Qafarov deyib.

    O bildirib ki, Azərbaycan bu prosesdə mühüm tranzit mərkəzi kimi çıxış edərək, Orta Dəhlizin səmərəliliyini və davamlılığını təmin edən əsas tərəfdaş rolunu oynayır: "Azərbaycan–Mərkəzi Asiya nəqliyyat əməkdaşlığı region ölkələrinin qarşılıqlı iqtisadi asılılığını gücləndirməklə yanaşı, enerji, logistika və rəqəmsal xidmətlər sahəsində yeni imkanlar açır. Bu əməkdaşlığın davamlı inkişafı üçün tərəflər arasında vahid logistik planlaşdırma və rəqəmsal nəqliyyat platformalarının yaradılması, Zəngəzur dəhlizinin tam reallaşması məqsədilə birgə investisiya və texniki əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması, eləcə də nəqliyyat tariflərinin və gömrük prosedurlarının harmonizasiyasını nəzərdə tutan ortaq normativ bazanın tətbiqi zəruridir.

    Vasif Qafarov

    Bununla yanaşı, nəqliyyat marşrutlarının təhlükəsizliyi və dayanıqlılığının təmin edilməsi istiqamətində Azərbaycanın regional koordinasiya mərkəzi rolunun gücləndirilməsi məqsədəuyğundur".

    Deputatın fikrincə, bu istiqamətdə atılacaq addımlar Orta Dəhlizin və Zəngəzur dəhlizinin tam potensialını reallaşdıracaq: "Azərbaycanı Mərkəzi Asiya ilə Avropa arasında strateji körpü kimi daha da möhkəmləndirəcək və bütövlükdə regionun iqtisadi inkişafına, dayanıqlılığına və beynəlxalq ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə mühüm töhfə verəcək".

    Vasif Qafarov Orta Dəhliz Zəngəzur dəhlizi

    Son xəbərlər

    14:07

    "Sumqayıt"ın legioner futbolçuları ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar

    Futbol
    13:59

    Bakı və Sumqayıt arasında yeni marşrut xətti istifadəyə verilir

    İnfrastruktur
    13:56

    Lukaşenko: Belarus Litva ilə sərhədi açmağa hazırdır

    Region
    13:55

    Türkiyəli ağırlıqqaldıran Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    Fərdi
    13:54

    AGF nümayəndəsi: "Avropa çempionatının Gəncədə keçirilməsi sevindirici məqamdır"

    Fərdi
    13:45

    Deputat: Mərkəzi Asiyanın əsas daşımalarının Azərbaycan üzərindən olması strateji əhəmiyyətə malikdir

    Digər
    13:43

    COP29 dünyaya göstərdi ki, ədalətli, dayanıqlı və inklüziv iqlim gələcəyi Bakıdan başlayır - RƏY

    COP29
    13:38

    Paytaxtda oğurluq və soyğunçuluq edən iki nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    13:38

    Qubada avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti