İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Kolleclərin boş qalan yerlərinə əlavə yerləşdirmə ilə qəbul olunanlar üçün qeydiyyat başlayır

    Digər
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:02
    Kolleclərin boş qalan yerlərinə əlavə yerləşdirmə ilə qəbul olunanlar üçün qeydiyyat başlayır

    Tam orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsili müəssisələrinin (kollec) boş qalan plan yerlərinə əlavə yerləşdirmə nəticəsində qəbul olunanlar üçün qeydiyyat prosesinə 2 oktyabr saat 11:00-da start veriləcək.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təshil Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, namizədlər https://portal.edu.az/ üzərindən "Ali və orta ixtisas təhsili pilləsinə təhsilalan qeydiyyatı" xidmətini seçməklə müraciət edə bilərlər.

    Elektron sistem üzrə qeydiyyat 9 oktyabr saat 18:00-da yekunlaşacaq.

    Qeydiyyat üçün müraciət etməyən şəxslər qəbul olunanların siyahısından xaric ediləcəklər.

    Elm və Təhsil Nazirliyi kollec

    Son xəbərlər

    17:07

    "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlonuna qeydiyyat oktyabrın 23-də elan olunacaq

    İdman
    17:00

    COP29-un Prezidenti: Qadınların bacarıqları və səsi qərarlara daxil ediləndə siyasət daha effektiv olur

    COP29
    17:00

    Fərid Fərhadzadə: "IRONMAN 70.3" triatlonu, "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcək

    Digər
    16:56
    Foto

    Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin əməkdaşını təltif edib

    Media
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisinin finaldakı rəqibi müəyyənləşib - YENİLƏNiB

    Futbol
    16:52

    Fərid Qayıbov: Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınıb

    İdman
    16:52

    Efiopiyada kilsədə uçub, ən azı 22 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16:51

    "Liverpul" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Futbol
    16:47

    Muxtar Babayev: Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində səsləndirilən təkliflər COP30-a töhfə verəcək

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti