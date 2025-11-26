İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Kallas: Rusiya Ukraynadakı müharibəni uda bilməz - bu aydındır

    Digər
    • 26 noyabr, 2025
    • 17:31
    Kallas: Rusiya Ukraynadakı müharibəni uda bilməz - bu aydındır

    Rusiya Ukraynadakı müharibəni qazana bilməz - bu aydındır, ona görə də o, danışıqlar və öz şərtləri əsasında razılaşmalar yolu ilə məqsədlərinə çatmağa çalışır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas bildirib.

    "Putin öz məqsədlərinə döyüş meydanında nail ola bilmir, buna görə də ən yaxşı nəticəni təmin etmək üçün danışıqlar aparmağa çalışacaq", - o deyib.

    K.Kallasın sözlərinə görə, Rusiyanın yay hücumu uğursuz olub, ABŞ və Aİ-nin sanksiyaları bu ölkənin iqtisadiyyatına böyük təsir göstərir, nəticədə pul və qoşun itirir. O bildirib ki, buna görə də sülh ilə bağlı şansları artırmaq üçün Rusiyaya təzyiqi gücləndirmək lazımdır.

    Ali nümayəndə qeyd edib ki, sadəcə kursu saxlamaq deyil, tempi artırmaq lazımdır: "Bu, Rusiyanı müharibə aparmaq vasitələrindən məhrum etmək üçün əlavə sanksiyaların tətbiq edilməsi, Ukraynaya hərbi və maliyyə dəstəyinin artırılması deməkdir. Aİ özü maliyyələşdirmə, təlim və müdafiə sənayesinə dəstək təmin etməklə təhlükəsizlik zəmanətlərinə əhəmiyyətli töhfə verəcək. Bu istiqamətdə iş davam edir".

    O əlavə edib ki, təhlükəsizlik zəmanətləri real təhlükənin Rusiyadan gəldiyi faktını dəyişmir.

    Rusiya Rusiya-Ukrayna müharibəsi Kaya Kallas
    Каллас: Если бы РФ могла, она уже выиграла бы войну в Украине

    Son xəbərlər

    18:57

    Cəlilabadda baytarlıq ekspertizasından keçirilməyən ət aşkarlanıb

    Hadisə
    18:52

    Ryabkov: Rusiya Trampın Ukrayna planının detallarının açıq müzakirəsinə hazır deyil

    Region
    18:46

    Qvineya-Bisaunun paytaxtında atəş səsləri eşidilib

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    BDU-da şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimova həsr olunmuş kitabın təqdimatı keçirilib

    Media
    18:19

    Kevin Medinanın sağlıq durumuna aydınlıq gəlib

    Futbol
    18:14

    Qvineya-Bisau başçısı dövlət çevrilişi nəticəsində həbs edilib

    Digər ölkələr
    18:13

    Niderland səfiri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:12

    Türkiyədə FETO ilə mübarizə çərçivəsində Silahlı Qüvvələrdən 24 min nəfər xaric edilib

    Region
    18:03

    "KAPPA" "Ümid-Babək" yatağında quyuların təhlili üçün alətlər təqdim edəcək" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti