İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Kallаs: Aİ sanksiyalar və Ukraynaya dəstək üzrə qərarları tezləşdirməlidir

    Digər
    • 26 noyabr, 2025
    • 19:09
    Kallаs: Aİ sanksiyalar və Ukraynaya dəstək üzrə qərarları tezləşdirməlidir

    Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Rusiyaya qarşı sanksiyalar və Ukraynanın maliyyələşdirilməsi mexanizmləri üzərində işi, o cümlədən dondurulmuş Rusiya aktivləri hesabına reparasiya krediti vasitəsilə sürətləndirməyə çağırıb.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, o, bunu Brüsseldə Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə videokonfransın yekununda bəyan edib.

    Kallas qeyd edib ki, Ukraynaya dəstəyin bir neçə variantı mövcuddur, lakin Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən istifadə ən səmərəli yoldur:

    "Reparasiya krediti üzərində işin davam etdirilməsi və konkret təkliflərin hazırlanması barədə bəyanatı alqışlayıram. Siyasi razılaşdırma tələb edən çoxlu nüanslar var, lakin bu kreditlərin verilməsinin zəruriliyi barədə ümumi anlayış mövcuddur. Üzv dövlətlər qanunvericilik təklifini görmək istəyirlər və Avropa Komissiyası bunun üzərində işləyir. Prosesi sürətləndirmək lazımdır, çünki aydındır ki, Rusiya bunu istəmir".

    Hələ həll olunmamış məsələlər arasında – əsas hissəsi Belçika ərazisində saxlanılan dondurulmuş aktivlərlə bağlı narahatlıq da var. Kallasın sözlərinə görə, müzakirə iştirakçıları razılaşıblar ki, əgər müəyyən risklər mövcuddursa, onların necə bölüşdürülməsini müəyyənləşdirmək lazımdır.

    O, Aİ-nin həm sanksiyalar, həm də Kiyevə maliyyə dəstəyi mexanizmləri üzərində işi davam etdirməli olduğunu vurğulayıb.

    Sülh yolu ilə nizamlanma perspektivlərinə toxunan Kallas əlavə edib ki, istənilən razılaşmalar Moskvanın güzəştlərini əhatə etməlidir: "Hər bir ölkə silahlı qüvvələrinin sayını müstəqil şəkildə müəyyən etmək suveren hüququna malikdir. Məhz buna görə biz Rusiyanın qurduğu tələyə düşməməliyik. Ukrayna heç vaxt Rusiyaya hücum etməyib. Buna görə diqqət Rusiyanın hansı güzəştlərə hazır olacağına yönəlməlidir".

    Kaya Kallas Avropa İttifaqı Rusiya Sanksiyalar Dondurulmuş aktivlər
    Каллас: ЕС следует ускорить решения по санкциям и поддержке Украины
    Kallas: EU should expedite decisions on sanctions and support for Ukraine

    Son xəbərlər

    20:23
    Foto

    Ceyhun Bayramov İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:20

    Polşa üç sualtı qayığın tədarükü üçün İsveçin "Saab" şirkətini seçib

    Digər
    20:19
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Bayburt Universiteti arasında memorandum imzalanıb

    Elm və təhsil
    20:01

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən doğuluşu: Beş ildə görülən işlərin strateji əhəmiyyəti

    İnfrastruktur
    19:57

    Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdəki ilk oyununda uduzub

    Komanda
    19:44
    Foto

    Ceyhun Bayramov Roma Papası ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:40
    Foto

    Xələf Xələfov Ərdoğanın baş müşaviri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:25

    Qvineya-Bisauda hərbçilər ölkə üzərində tam nəzarəti ələ alıblar – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:23

    Gürcü nazir: "Azərbaycanın ağıllı kənd modeli təcrübəsinin öyrənilməsində maraqlıyıq"

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti