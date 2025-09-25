İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    İlham Əliyev BMT kürsüsündən Azərbaycanın Qələbəyə və sülhə aparan uzun yolundan danışır

    Digər
    • 25 sentyabr, 2025
    • 20:48
    İlham Əliyev BMT kürsüsündən Azərbaycanın Qələbəyə və sülhə aparan uzun yolundan danışır

    Uzun illər ərzində mən bu kürsüdən Azərbaycana qarşı törədilmiş təcavüz, işğal və ədalətsizlik faciələri barədə danışmışam.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı deyib.

    "Bu gün isə qələbə və sülhə aparan uzun yolumuzdan, Azərbaycan tarixində yeni dövrdən, qurtuluş müharibəsi ilə işğala necə son qoyulduğundan, sülhü siyasi vasitələrlə necə təmin etməyimizdən danışacağam", - İlham Əliyev bildirib.

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası
    Президент Ильхам Алиев с трибуны ООН рассказывает о долгом пути Азербайджана к Победе и миру
    President Ilham Aliyev speaks from UN tribune about Azerbaijan"s long journey to victory and peace

    Son xəbərlər

    21:38

    Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaq

    Digər ölkələr
    21:38

    Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçib

    Fərdi
    21:33
    Foto

    Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:24

    Azərbaycan Prezidenti BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

    Xarici siyasət
    21:21

    İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıq

    Daxili siyasət
    21:20

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyur

    Xarici siyasət
    21:19
    Foto

    Manvel Qriqoryanın etirafları məhkəmədə sübut kimi tədqiq edilib

    Daxili siyasət
    21:17

    Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyil

    Ekologiya
    21:17
    Foto

    Ceyhun Bayramov bəhreynli həmkarı ilə regional prosesləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti