İlham Əliyev BMT kürsüsündən Azərbaycanın Qələbəyə və sülhə aparan uzun yolundan danışır
Digər
- 25 sentyabr, 2025
- 20:48
Uzun illər ərzində mən bu kürsüdən Azərbaycana qarşı törədilmiş təcavüz, işğal və ədalətsizlik faciələri barədə danışmışam.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı deyib.
"Bu gün isə qələbə və sülhə aparan uzun yolumuzdan, Azərbaycan tarixində yeni dövrdən, qurtuluş müharibəsi ilə işğala necə son qoyulduğundan, sülhü siyasi vasitələrlə necə təmin etməyimizdən danışacağam", - İlham Əliyev bildirib.
Son xəbərlər
21:38
Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaqDigər ölkələr
21:38
Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçibFərdi
21:33
Foto
Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:24
Azərbaycan Prezidenti BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edibXarici siyasət
21:21
İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıqDaxili siyasət
21:20
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyurXarici siyasət
21:19
Foto
Manvel Qriqoryanın etirafları məhkəmədə sübut kimi tədqiq edilibDaxili siyasət
21:17
Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyilEkologiya
21:17
Foto