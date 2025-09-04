"Google" və "YouTube"un işində hazırda nasazlıqlar müşahidə olunur
Digər
- 04 sentyabr, 2025
- 11:30
"Google" və "YouTube" xidmətlərində hazırda problem müşahidə olunur.
Bu barədə "Report" xəbər verir.
Son xəbərlər
12:03
İngiltərə Premyer Liqasının ikiqat qalibi Rumıniya klubuna keçibFutbol
12:03
Portuqaliyada matəm elan edilibDigər ölkələr
12:02
Yaponiyanın Baş naziri: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh regionda sabitlik üçün əsas olacaqDigər ölkələr
11:53
Kolleclərə qəbul olunanların qeydiyyat tarixi məlum olubElm və təhsil
11:46
Azərbaycan Braziliya ilə mədənçilik və mineral emalı sahələrində əməkdaşlıq edə bilərEnergetika
11:43
Qazaxıstanda şübhəli pul köçürmələri monitorinq olunacaqDigər ölkələr
11:40
Foto
Video
Pirşağı–Novxanı–Xırdalan–M4 avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin 51 %-i icra edilibİnfrastruktur
11:39
Foto
Video
Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemləri qurulurEnergetika
11:36