FTB Çarli Kirkə atəşin açıldığı ehtimal olunan silahı aşkar edib
- 11 sentyabr, 2025
- 18:51
ABŞ Federal Təhqiqat Bürosu (FTB) amerikalı fəal Çarli Kirkin qətlində istifadə edildiyi ehtimal olunan silahı aşkar edib.
Bu barədə "Report" xarici mediaya istinadən məlumat verir.
"Biz atəş zamanı istifadə olunduğunu ehtimal etdiyimiz silahı tapmağa nail olduq", - FTB nümayəndəsi Robert Bols bildirib.
Onun sözlərinə görə, tüfəng atəş açanın gizləndiyi meşəlik ərazidə tapılıb.
R.Bols Kirkin qatilinin hələ də azadlıqda olduğunu deyib.
O qeyd edib ki, FTB-də atəş açanın fotoşəkilləri var və onun ictimaiyyət üçün təhlükəli olduğuna inanmırlar.
