DİN "Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisi ilə əlaqədar vətəndaşlara müraciət edib
- 19 sentyabr, 2025
- 14:41
Daxili İşlər Nazirliyi "Formula 1" Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar vətəndaşlara müraciət edib.
Bu barədə "Report"a nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "Formula 1" Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar olaraq məhdudiyyətin tətbiq olunduğu müddət ərzində paytaxt ərazisində sürücü və piyadaların mənzil başına təhlükəsiz çatmalarını, nəqliyyatın hərəkətinin fasiləsizliyini, eləcə də yarışın keçirildiyi ərazidə, "fan" zonalarda təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə polis əməkdaşları gücləndirilmiş rejimdə xidmətlərini davam etdirirlər:
"Sürücülərdən və paytaxt sakinlərindən qeyd edilən müddət ərzində ictimai nəqliyyata üstünlük vermələrini, polis əməkdaşlarının nizamlayıcı qismində verdikləri işarələrə düzgün əməl etmələrini, səyahətlərini məhdudiyyət tətbiq edilmiş küçə və prospektlərə alternativ yollardan keçməklə planlaşdırmalarını tövsiyə edirik",- deyə məlumatda qeyd edilib.