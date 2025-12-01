İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünə qarşı ittiham irəli sürülüb

    Digər
    • 01 dekabr, 2025
    • 12:47
    AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünə qarşı ittiham irəli sürülüb
    Məmməd İbrahimli

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən saxlanılan AXCP Rəyasət Heyətinin üzvü Məmməd İbrahimliyə ittiham irəli sürülüb.

    "Report"un məlumatına görə, o, Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə və ya onu zorla saxlamağa, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlər) maddəsi ilə ittiham olunur.

    Xatırladaq ki, noyabrın 29-da AXCP sədri Əli Kərimli və onun müşaviri Məmməd İbrahimlinin evlərində DTX tərəfindən axtarış aparılıb, daha sonra onlar DTX-yə aparılaraq orada dindiriliblər.

    Məmməd İbrahim Əli Kərimli AXCP
    Члену Президиума ПНФА предъявлено обвинение

    Son xəbərlər

    13:11

    Zərdabda avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 2 milyon manat ayrılıb

    Daxili siyasət
    13:09

    Ötən ay 92 nəfər zəhərlənib, onlardan 3-ü ölüb

    Sağlamlıq
    13:05

    Prezidentin köməkçisi: Bakı vurulan AZAL təyyarəsi ilə bağlı Moskvadan suallarına cavab alıb

    Xarici siyasət
    12:59

    Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    12:56

    Niderland Ukraynaya 250 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    12:55

    Xəzər dənizində brakonyerlik edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:48

    "FİNKA Azərbaycan" BOKT 5 milyon dollarlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    12:47

    Federasiya rəsmisi: "Nərgiz Süleymanova öz nəticələrini öyrənəndə göz yaşlarını saxlaya bilmədi"

    Fərdi
    12:47

    AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünə qarşı ittiham irəli sürülüb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti