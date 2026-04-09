    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstana uduzub

    Futbol
    • 09 aprel, 2026
    • 19:49
    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstana uduzub

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq görüşü keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Gürcüstan yığması ilə üz-üzə gələn Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda rəqibinə 2:4 hesabı ilə uduzub.

    Tbilisi şəhərindəki İdman Sarayında baş tutan oyunda Azərbaycanın qollarını Nihad İsmayılov (22) və Kənan Manafov (38) vurublar.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi aprelin 11-də eyni məkanda Gürcüstanla ikinci dəfə görüşəcək. Ayın 13-ü və 15-də isə komanda Aktauda Qazaxıstan ilə yoldaşlıq matçları keçirəcək.

