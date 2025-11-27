İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Avropa Parlamenti Ukrayna üzrə qətnamə qəbul edib

    • 27 noyabr, 2025
    • 17:14
    Avropa Parlamenti Ukrayna üzrə qətnamə qəbul edib

    Avropa Parlamenti noyabrın 27-də Ukrayna üzrə qətnamə qəbul edib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, Strasburqda Avropa Parlamentinin plenar iclasında sənədin lehinə 401, əleyhinə 70 səs verilib, 90 nəfər isə bitərəf qalıb.

    Qətnamədə Avropa İttifaqına (Aİ) sülhün əldə edilməsində liderlik nümayiş etdirmək və Avropanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində daha böyük məsuliyyət götürmək çağırışı edilib.

    Bundan əlavə, qətnamədə vurğulanıb ki, davamlı sülh yalnız atəşkəsdən sonra və Ukrayna üçün Aİ və ABŞ tərəfindən etibarlı təhlükəsizlik zəmanətləri olduqda mümkündür.

    Avropa Parlamenti bəyan edib ki, Rusiya tərəfindən işğal edilmiş yerlər Aİ və üzv dövlətlər tərəfindən Rusiyanın ərazisi kimi tanınmamalıdır və istənilən sülh danışıqları Kiyev və Brüsselin mütləq iştirakı ilə aparılmalıdır.

    Sənəddə ABŞ administrasiyasının Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsini dayandırmaq üçün göstərdiyi səylər qeyd olunur. Avropa Parlamenti vurğulayır ki, sülh sazişi Ukraynanın öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq qabiliyyətini, həmçinin Rusiya tərəfindən veto hüququ olmadan öz siyasi və müdafiə ittifaqlarını azad şəkildə seçmək imkanını məhdudlaşdırmamalıdır.

    Европарламент принял резолюцию по Украине

