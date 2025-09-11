İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Ağcabədidə ana doğuş zamanı ölüb, körpəsi xilas edilib

    Digər
    • 11 sentyabr, 2025
    • 10:01
    Ağcabədidə ana doğuş zamanı ölüb, körpəsi xilas edilib

    Ağcabədi rayonunda ana doğuş zamanı həyatını itirib.  

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi xəbərə görə, rayonun Avşar kənd sakini, 2005-ci il təvəllüdlü Şərqiyyə Qasımova doğuş zamanı ölüb. Onun dünyaya gətirdiyi körpə (oğlan) isə xilas edilib. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Агджабеди мать скончалась при родах, ребенка удалось спасти

