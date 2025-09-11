Ağcabədidə ana doğuş zamanı ölüb, körpəsi xilas edilib
- 11 sentyabr, 2025
- 10:01
Ağcabədi rayonunda ana doğuş zamanı həyatını itirib.
"Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi xəbərə görə, rayonun Avşar kənd sakini, 2005-ci il təvəllüdlü Şərqiyyə Qasımova doğuş zamanı ölüb. Onun dünyaya gətirdiyi körpə (oğlan) isə xilas edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
