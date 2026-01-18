Zimbabvedə daşqınlar nəticəsində ən azı 74 nəfər ölüb
- 18 yanvar, 2026
- 18:56
Zimbabvedə ötən ilin oktyabr ayında yağış mövsümünün başlanğıcından bəri ölkəni bürüyən daşqınlar nəticəsində ən azı 74 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hökumət qəzeti "The Herald" məlumat yayıb.
Ölkədə ardıcıl dördüncü aydır ki, güclü küləklər, torpaq sürüşmələri və ildırımlarla müşayiət olunan güclü yağışlar müşahidə olunur. Ən çətin vəziyyət Manikaland, Qərbi Maşonaland və Midlends əyalətlərində yaranıb.
Hazırkı yağış mövsümü Cənubi Afrikanın müxtəlif ölkələrində bol yağıntı ilə müşahidə olunub.
Qonşu Zimbabve olan Mozambikdə daşqınlar 100-dən çox insanın ölümünə səbəb olub, şiddətli sellər isə Cənubi Afrikanın şimal və şimal-şərqindəki əyalətləri, o cümlədən məşhur Kruger Milli Parkını bürüyüb.
Hətta normal quraqlıq olan Namibiyada da hava anomaliyaları hiss olunur.