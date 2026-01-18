İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Zimbabvedə daşqınlar nəticəsində ən azı 74 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 18:56
    Zimbabvedə daşqınlar nəticəsində ən azı 74 nəfər ölüb

    Zimbabvedə ötən ilin oktyabr ayında yağış mövsümünün başlanğıcından bəri ölkəni bürüyən daşqınlar nəticəsində ən azı 74 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hökumət qəzeti "The Herald" məlumat yayıb.

    Ölkədə ardıcıl dördüncü aydır ki, güclü küləklər, torpaq sürüşmələri və ildırımlarla müşayiət olunan güclü yağışlar müşahidə olunur. Ən çətin vəziyyət Manikaland, Qərbi Maşonaland və Midlends əyalətlərində yaranıb.

    Hazırkı yağış mövsümü Cənubi Afrikanın müxtəlif ölkələrində bol yağıntı ilə müşahidə olunub.

    Qonşu Zimbabve olan Mozambikdə daşqınlar 100-dən çox insanın ölümünə səbəb olub, şiddətli sellər isə Cənubi Afrikanın şimal və şimal-şərqindəki əyalətləri, o cümlədən məşhur Kruger Milli Parkını bürüyüb.

    Hətta normal quraqlıq olan Namibiyada da hava anomaliyaları hiss olunur.

    Afrika daşqınlar Zimbabve
    В Зимбабве из-за наводнений погибли не менее 74 человек

    Son xəbərlər

    18:56

    Zimbabvedə daşqınlar nəticəsində ən azı 74 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:37

    Almaniya hərbçiləri Qrenlandiyanı tərk edib

    Digər ölkələr
    18:25

    Bakıda ofisdən oğurluq edənlər saxlanılıb

    Hadisə
    18:19

    Makron və Əl Şaraa Suriyadakı gərginliyin artmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    18:05

    "Tottenhem" baş məşqçini vəzifəsindən azad edə bilər

    Futbol
    17:53

    Pakistanın Baş naziri Qəzza Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət olunub

    Digər ölkələr
    17:49

    İspaniyadakı kokain əməliyyatından sonra Türkiyə də hərəkətə keçib

    Region
    17:47

    Rimas Kurtinaitis: "Yerli basketbolçular legionerlərdən geri qalmadılar"

    Komanda
    17:45

    Portuqaliyada prezident seçkilərində seçici fəallığı 21 faizi ötüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti