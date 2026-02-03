İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    • 03 fevral, 2026
    • 16:11
    AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    Azərbaycanda daha bir neçə istiqamət üzrə avtobus marşrutları ilə bağlı keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Bakı–Gəncə, Bakı–Laçın (Laçın-Həkəri-Zəngilan yolu), Mingəçevir–Horadiz, Gəncə–Qazax, Qazax–Gəncə şəhərlərarası, həmçinin Aşağı Atuc kəndi (Quba) – Heydər Əliyev prospekti (Mərkəzi bazar) rayondaxili avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.

    Bakı–Gəncə marşrutu üzrə hüquqi şəxs "Uğurlu Yol" MMC, Bakı–Laçın marşrutu üzrə hüquqi şəxs "Qarabağ Bus" MMC, Mingəçevir–Horadiz marşrutları üzrə fiziki şəxslər Hüseynova Yeganə Nasib qızı və İsgəndərov Roman Şükür oğlu, Gəncə–Qazax marşrutları üzrə fiziki şəxslər Heydarlı Orxan Vaqif oğlu və Bayramov Həsən Rəsul oğlu, Qazax–Gəncə marşrutları üzrə fiziki şəxslər Rzayev Alxan Rafiq oğlu və Yolçuyev Asəf Rəfayıl oğlu, Aşağı Atuc kəndi (Quba) – Heydər Əliyev prospekti (Mərkəzi bazar) marşrutu üzrə hüquqi şəxs "Uğurlu Yol" qalib elan olunublar.

    Müsabiqə "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli qərarı ilə təsdiqlənən "Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası"na uyğun təşkil olunur.

    Marşrut xətləri müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması, həmçinin marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin olunmasıdır.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sərnişin daşıma

    Son xəbərlər

    16:21

    "Real" Almaniya millisinin müdafiəçisini heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    16:18

    Ərdoğan Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir

    Region
    16:17

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi fevralın 5-də davam etdiriləcək

    Hadisə
    16:11

    AYNA: Şəhərlərarası marşrutlar üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    16:09
    Foto
    Video

    Masazırda avtomobil yolunun təmiri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    16:01

    Premyer Liqada het-trik edən 50-ci legioner: "Vurduğum qolların sayına xüsusi önəm vermirəm"

    Futbol
    15:56
    Foto

    Parlament prospektində evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB - 2

    Hadisə
    15:52
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    15:51

    Hindistanın müxalifət lideri Modini "ölkəni satmaq"da ittiham edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti