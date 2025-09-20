Zelenski Rusiya ilə yeni əsir mübadiləsinə hazırlaşdığını açıqlayıb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    • 20 sentyabr, 2025
    • 19:42
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya ilə yeni hərbi əsir mübadiləsinə hazır olduqlarını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Strana.ua" məlumat yayıb.

    "Biz 1000 nəfəri götürmək istəyirik və siyahılar üzərində işləyirik", - deyə Ukrayna lideri bildirib.

    Zelenski qeyd edib ki, Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında yeni görüşün keçirilməsi ilə bağlı heç bir irəliləyiş yoxdur.

    Xatırladaq ki, avqustun 24-də BƏƏ-nin vasitəçiliyi ilə ölkələr arasında 146-ya 146-lıq müqavilə əsasında əsir mübadiləsi aparılıb.

