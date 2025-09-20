Зеленский заявил о подготовке нового обмена пленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового обмена военнопленными с Россией.

Как передает Report, об этом пишет "Страна.ua".

"Хотим забрать 1000 человек, работаем над списками", - сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что по вопросу новой встречи делегаций Украины и РФ продвижений нет.

Напомним, что 24 августа страны при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле "146 на 146".