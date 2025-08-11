Haqqımızda

Zelenski: İndi sülh üçün real şansın olduğu zamandır

11 avqust 2025 19:12
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi Məhəmməd bin Salman Əl Səud ilə telefon danışığı aparıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri teleqram kanalında yazıb.

"Mən ona tərəfdaşlarla təmaslar, müharibəni bitirmək üçün diplomatik səylərimiz barədə məlumat verdim. Əslində, liderlərlə daimi əlaqə saxlayırıq. İndi sülh üçün real şansın olduğu zamandır. Amma sülh ədalətli və sabit olmalı, təhlükəsizliyə təminat verilməlidir. Bu, təkcə Ukrayna üçün deyil, Avropanın hər bir ölkəsi üçün vacibdir”, - Zelenski qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, tərəflər Ukrayna və Avropasız qəbul edilən istənilən qərarda eyni dərəcədə təhlükə görürlər.

Rus versiyası Зеленский: Сейчас есть шанс на мир, но он должен быть честным и устойчивым, а безопасность - гарантированной

