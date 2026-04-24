    Zaxarova: Aİ ölkələri Ermənistanı öz forpostuna çevirmək istəyirlər

    • 24 aprel, 2026
    • 14:54
    Zaxarova: Aİ ölkələri Ermənistanı öz forpostuna çevirmək istəyirlər

    Moskva ümid edir ki, Ermənistan hakimiyyəti Aİ-nin ölkədəki yeni missiyasının öz daxili işlərinə qarışmasına imkan verməyəcək.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova brifinqdə bildirib.

    "Biz ümid edirik ki, erməni müttəfiqlərimiz və dostlarımız yeni, belə demək mümkünsə, missiyadan öz daxili işlərinə müdaxilə olunması və İrəvanın ölkəmizlə dostluq əlaqələrinin pozulmasını, eləcə də Brüsselin anti-Rusiya siyasətinə qoşulmasını nəzərdə tutan Qərbin geosiyasi oyunlarına cəlb edilməsi üçün istifadəyə yol verməyəcəklər", - o bildirib.

    Zaxarova həmçinin əlavə edib ki, Aİ ölkələri Ermənistanı öz forpostuna çevirməyə can atırlar, lakin İrəvanın "Brüsseldən real yardım gözləməsinə dəyməz".

    "Bütün bunlar İrəvanın üçüncü ölkələrin maraqları naminə mübadilə vasitəsi olmamaqla bağlı rəsmi kursu ilə kəskin şəkildə ziddiyyət təşkil edir", - o əlavə edib.

    Mariya Zaxarova Avropa İttifaqı (Aİ) Ermənistan Rusiya
    Захарова заявила, что Москва обеспокоена новой миссией ЕС в Армении
    Zakharova says Moscow concerned about new EU mission in Armenia

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti