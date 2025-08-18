Yohann Vadeful Ukraynada alman qoşunlarının yerləşdirilməsi imkanlarını güman edir

Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadeful Ukraynada alman qoşunlarının yerləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı mövqeyinə aydınlıq gətirib və bəyan edib ki, o, heç vaxt bunu rədd etdiyini deməyib.
“Report”un “Der Spiegel” jurnalına istinadən məlumatına görə, o, bu barədə Tokioda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
"Mən heç vaxt belə bir şeyi rədd etdiyimi deməmişəm. Mən bunu nə sözün əsl mənasında, nə də dolayı yolla demişəm", - nazir qeyd edib.
Vadeful Almaniyanın Ukraynaya qoşun göndərib-göndərməyəcəyini deyə bilməyəcəyini etiraf edib. "Hazırda məsələ sualdır, bu, həqiqətən də danışıqların mövzusu olmalıdır", - Vadeful bildirib.
O, daha əvvəl Litvada briqada yerləşdirmək üçün səylərini cəmlədiyini bildirən Bundesverə (Almaniya Silahlı Qüvvələri) istinad edib. Almaniya hökuməti də eyni mövqedən çıxış edir. “Əgər siyasi baxımdan daha çox ehtiyacımız varsa, Bundesver bunu bacarıb-edə bilməyəcəyinə cavab verməli olacaq”, - Y. Vadeful fikirlərini yekunlaşdırıb.