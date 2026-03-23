Yaxın Şərq böhranı səbəbindən Avstraliyaya altı yanacaq daşınması ləğv edilib
- 23 mart, 2026
- 08:29
Yaxın Şərqdə gərginliyin artması səbəbindən Avstraliyaya ən azı altı tanker yanacaq tədarükü ləğv edilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin energetika naziri Kris Bouen "ABC" televiziyasının "Insiders" proqramında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Avstraliyaya ümumi yanacaq tədarükü cədvəli sabit qalır, baxmayaraq ki, bəzi daşımalarda fasilələr yaranır. Nazir aydınlaşdırıb ki, ölkəyə aylıq daxil olan təxminən 80 tanker daşımasından altısı ləğv edilib. Bunlar əsasən Sinqapur, Cənubi Koreya və Malayziya da daxil olmaqla Asiya ölkələrindən daşımalardır.
Bouen izah edib ki, səbəblər bu ölkələrdəki neft emalı zavodlarının xam neft tədarükündəki fasilələr səbəbindən yaşadığı çətinliklərlə bağlıdır. O, bunun neft məhsullarının ixracına təsir etdiyini söyləyib.
Eyni zamanda, nazir vurğulayıb ki, ləğv edilmiş çatdırılmaların bəziləri artıq alternativ marşrutlarla əvəz olunub və hökumət yanacaq idxalında qəfil dayanma gözləmir. O qeyd edib ki, bütün təchizatların eyni vaxtda dayandırılması ehtimalı olduqca aşağıdır, baxmayaraq ki, lokal fasilələr istisna edilə bilməz. Bouenin sözlərinə görə, hakimiyyət orqanları hazırda yanacaq rasionunun tətbiqini nəzərdən keçirmir. O, həmçinin bildirib ki, Avstraliya neft emalı zavodları tam gücü ilə işləməyə davam edir.
Martın 23-ü tarixinə ölkənin benzin ehtiyatları təxminən 38 günlük daxili istehlaka, dizel yanacağı və aviasiya kerosini ehtiyatları isə təxminən 30 günə kifayət edir.