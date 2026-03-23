    В Австралии отменены шесть поставок топлива на фоне ситуации на Ближнем Востоке

    • 23 марта, 2026
    • 07:37
    В Австралии были отменены как минимум шесть танкерных поставок топлива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики страны Крис Боуэн в эфире программы Insiders на телеканале ABC.

    По его словам, в целом график поставок топлива в Австралию сохраняется стабильным, однако по отдельным партиям фиксируются сбои. Министр уточнил, что из примерно 80 танкерных рейсов, которые страна в среднем принимает ежемесячно, шесть были отменены. Речь в основном идет о поставках из стран Азии, в том числе из Сингапура, Южной Кореи и Малайзии.

    Боуэн пояснил, что причины связаны с трудностями, которые испытывают нефтеперерабатывающие предприятия этих государств из-за перебоев с поставками сырой нефти. Это, по его словам, отражается на возможности экспорта нефтепродуктов.

    Вместе с тем министр подчеркнул, что часть отмененных поставок уже заменена альтернативными маршрутами, а правительство не ожидает резкой остановки импорта топлива. Он отметил, что вероятность одновременного прекращения всех поставок крайне мала, хотя локальные перебои не исключены.

    По словам Боуэна, на данном этапе власти не рассматривают введение нормирования топлива. Он также заявил, что австралийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают работу на полной мощности.

    По состоянию на 23 марта имеющихся в стране запасов бензина достаточно примерно на 38 дней внутреннего потребления, тогда как резервов дизельного топлива и авиационного керосина - примерно на 30 дней.

    Перебои с поставками топлива в Австралию происходят на фоне роста мировых цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. В ряде регионов страны, которая импортирует около 90% бензина и дизельного топлива, уже сообщалось о сбоях в работе автозаправочных станций, включая ощутимый дефицит дизеля.

    Австралийские власти при этом подчеркивают, что в целом система снабжения остается устойчивой, а отдельные случаи нехватки топлива связаны в том числе с ажиотажным спросом.

