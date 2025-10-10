İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Yaponiya ilə ABŞ yeni iqtidar dönəmində də ticarət sazişinə sadiq qalacaq

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 05:47
    Yaponiya ilə ABŞ yeni iqtidar dönəmində də ticarət sazişinə sadiq qalacaq

    Vaşinqton və Tokio Yaponiyada yeni lider hakimiyyətə gəldikdən sonra ticarət razılaşmasının həyata keçirilməsi istiqamətində səyləri davam etdirəcəklərini təsdiqləyib.

    "Report" "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin ticarət naziri Hovard Lutniklə yaponiyalı həmkarı Ryosey Akadzava arasında baş tutan telefon danışığı zamanı bildirilib.

    Tərəflər arasında telefon danışığı təxminən bir saat davam edib və onlar iyul ayında əldə olunmuş ticarət razılaşmasının icrasını iqtidar dəyişikliyi dönəmində də davam etdirəcəklərinə söz veriblər.

    "İki tərəf Yaponiya-ABŞ razılaşmasının səmimi və operativ şəkildə həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb və Yaponiya-ABŞ ittifaqının daha da gücləndirilməsinə sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər", – Yaponiya Nazirlər Kabinetinin Katibliyinin açıqlamasında qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 4-də Sanae Takaiçi Yaponiyanın hakim Liberal Demokrat Partiyasının yeni sədri seçilib. Onun ölkənin ilk qadın baş naziri olması gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Yaponiya ABŞ ilə sazişi çərçivəsində Amerika iqtisadiyyatına investisiya qoyacaq. ABŞ isə qarşı tərəfə idxal rüsumlarında endirim tətbiq edəcək.

    Yaponiya ABŞ ticarət sazişi

    Son xəbərlər

    05:47

    Yaponiya ilə ABŞ yeni iqtidar dönəmində də ticarət sazişinə sadiq qalacaq

    Digər ölkələr
    05:19

    Venesuelanın tələbi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    04:46

    Rusiya Kiyevə zərbə endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    04:22

    Məhkəmə Trampın İllinoysa milli qvardiyaçıların yerləşdirilməsi qərarının icrasını dayandırıb

    Digər ölkələr
    03:49

    KİV: Tərəflər arasında razılaşma əldə olunduqdan sonra Qəzzada azı 30 fələstinli ölüb

    Digər ölkələr
    03:22

    Ağ Ev İsrailə 200 ABŞ hərbçisinin göndəriləcəyi barədə xəbərlərə münasibət bildirib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    02:59

    İsrail hökuməti HƏMAS-la əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:20

    NZZ: Makron siyasi lider kimi tükənib, vəzifəsini tərk etməyin vaxtıdır

    Digər ölkələr
    01:49

    Kanak Milli Sosialist Azadlıq Cəbhəsi BMT-də Fransaya etiraz bəyanatı yayımlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti