Haqqımızda

Rusiya neftinin Slovakiyaya tədarükü bərpa edilib

Rusiya neftinin Slovakiyaya tədarükü bərpa edilib Rusiya neftinin "Dostluq" boru kəməri ilə Slovakiyaya nəqli bərpa edilib.
Digər ölkələr
20 avqust 2025 12:03
Rusiya neftinin Slovakiyaya tədarükü bərpa edilib

Rusiya neftinin "Dostluq" boru kəməri ilə Slovakiyaya nəqli bərpa edilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın vitse-prezidenti, iqtisadiyyat naziri Denisa Sakova bildirib.

"Slovakiya Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində olan “Transpetrol” dövlət şirkəti neft tədarükünün bərpa olunduğunu qeydə alıb", - məlumatda bildirilib.

Bununla belə, tədarükün həcmi dəqiqləşdirilmir.

O qeyd edib ki, neft tədarükü ştat rejimdə həyata keçirilir.

Qeyd edək ki, avqustun 18-i gecə Rusiyanın Tambov vilayətindəki "Nikolskoye" neft nasos stansiyasına endiriln zərbədən sonra "Dostluq" boru kəməri ilə neft nəqli tamamilə dayandırılmışdı.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Вице-премьер: Поставки российской нефти в Словакию восстановлены

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi