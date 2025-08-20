Rusiya neftinin Slovakiyaya tədarükü bərpa edilib

Rusiya neftinin "Dostluq" boru kəməri ilə Slovakiyaya nəqli bərpa edilib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın vitse-prezidenti, iqtisadiyyat naziri Denisa Sakova bildirib.
"Slovakiya Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində olan “Transpetrol” dövlət şirkəti neft tədarükünün bərpa olunduğunu qeydə alıb", - məlumatda bildirilib.
Bununla belə, tədarükün həcmi dəqiqləşdirilmir.
O qeyd edib ki, neft tədarükü ştat rejimdə həyata keçirilir.
Qeyd edək ki, avqustun 18-i gecə Rusiyanın Tambov vilayətindəki "Nikolskoye" neft nasos stansiyasına endiriln zərbədən sonra "Dostluq" boru kəməri ilə neft nəqli tamamilə dayandırılmışdı.