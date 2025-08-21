Vitse-kansler: Alman qoşunlarını Ukraynaya göndərməyin vaxtı hələ çatmayıb

Bundesverin (Almaniya Silahlı Qüvvələrinin) hərbi qüvvələrinin Ukraynada yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul etmək vaxtı hələ gəlməyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Sat.1" telekanalının efirində Almaniyanın vitse-kansleri, maliyyə naziri Lars Klinqbeyl bəyan edib.
"İndi belə cavablar vermək üçün hələ çox tezdir", - deyə Klinqbeyl müvafiq suala cavab verib.
Onun sözlərinə görə, əvvəlcə gözləmək və Rusiya ilə Ukrayna arasında, həqiqətən, sülh olub-olmayacağını görmək lazımdır.
"Bunun üçün, ilk növbədə güclü Ukrayna ordusu lazımdır. Sonra baxarıq daha nə etmək olar. Lakin bunlar Almaniya hərbi qüvvələri olacaq ya yox, bu sual indi gündəmdə deyil", - deyə Almaniyanın vitse-kansleri sözlərini yekunlaşdırıb.
Qeyd edək ki, hazırda Almaniyada Ukraynaya hərbi qüvvələrin göndərilməsi ilə bağlı qızğın müzakirələr aparılır.