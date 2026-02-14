İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Viktor Orban: Macarıstan Serbiyanın Aİ-yə inteqrasiyasına dəstək göstərəcək

    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 16:03
    Viktor Orban: Macarıstan Serbiyanın Aİ-yə inteqrasiyasına dəstək göstərəcək

    Macarıstan Serbiyanın Avropa İttifaqına inteqrasiyası məsələsinə dəstək göstərəcək.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Serbiyanın Dövlətçilik Günü münasibətilə bu ölkənin Prezidenti Aleksandar Vuçiçə ünvanladığı təbrik məktubunda bildirib.

    V. Orban qeyd edib ki, son onillikdə Serbiya və Macarıstan arasında münasibətlər tarixi zirvəyə çatıb və bu, hazırkı gərgin qlobal siyasi mühitdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:

    "İkitərəfli məsələlərlə yanaşı, gələcəkdə də beynəlxalq siyasi məkanda, xüsusilə Serbiyanın Avropa İttifaqına inteqrasiyası məsələsində hökumətimin sarsılmaz dəstəyinə arxalana bilərsiniz".

    Serbiya Macarıstan Aleksandar Vuçiç Viktor Orban Avropa İttifaqı

    Son xəbərlər

    16:56

    Dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər istintaqa təhvil verilib

    Hadisə
    16:45

    ABŞ Suriyada İŞİD-in 30-dan çox obyektinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    16:35

    "Kəpəz" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    16:28

    Armen Qriqoryan Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:23

    Premyer Liqa: "Qarabağ" Qubada "İmişli"ni məğlub edib

    Futbol
    16:21

    "Tottenhem"in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    16:13

    Rus Dram Teatrına direktor təyin olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    16:12

    İtaliya Sülh Şurasına müşahidəçi ölkə qismində daxil olacaq

    Digər ölkələr
    16:08

    Azərbaycan Özbəkistanda kosmik sənayenin inkişaf planlarını təqdim edəcək

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti