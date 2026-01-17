Venesuelanın müdafiə naziri Maduronun ələ keçirilməsi zamanı 83 nəfərin öldürüldüyünü bildirib

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 08:06
    ABŞ-nin 3 yanvarda etdiyi hücum nəticəsində 47 Venesuela hərbçisi və 32 Kuba əsgəri də daxil olmaqla 83 nəfər həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Venesuela müdafiə naziri Vladimir Padrino Lopes yerli "Primicia" nəşrinə bildirib.

    "ABŞ hərbi məqsədinə nail olub, amma Vətən öz mövqeyində dayanır. Həyatını qurban verən 47 kişi və qadın var", - deyə Padrino Lopes bildirib. O, əlavə edib ki, ən azı 112 nəfər yaralanıb.

    8 yanvarda Venesuela daxili işlər naziri Diosdado Kabello ABŞ-nin ölkəyə hücumu nəticəsində ən azı 100 nəfərin öldüyünü bildirib.

    Venesuela ABŞ Nikolas Maduro
    Министр обороны Венесуэлы заявил о 83 погибших в операции по захвату Мадуро

