Министр обороны Венесуэлы заявил о 83 погибших в операции по захвату Мадуро

В результате атаки США 3 января погибли 83 человека. В их числе 47 венесуэльских военнослужащих и 32 кубинских.

Как сообщает Report, об этом глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил местному изданию Primicia.

"Военная цель США была достигнута, но родина стоит на своем. Там 47 мужчин и женщин, которые отдали свои жизни",- сказал Падрино Лопес. Он уточнил, что ранения получили как минимум 112 человек.

8 января глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо говорил, что в результате атаки США на страну погибли как минимум 100 человек.