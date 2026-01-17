Министр обороны Венесуэлы заявил о 83 погибших в операции по захвату Мадуро
Другие страны
- 17 января, 2026
- 07:12
В результате атаки США 3 января погибли 83 человека. В их числе 47 венесуэльских военнослужащих и 32 кубинских.
Как сообщает Report, об этом глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил местному изданию Primicia.
"Военная цель США была достигнута, но родина стоит на своем. Там 47 мужчин и женщин, которые отдали свои жизни",- сказал Падрино Лопес. Он уточнил, что ранения получили как минимум 112 человек.
8 января глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо говорил, что в результате атаки США на страну погибли как минимум 100 человек.
