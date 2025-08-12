Haqqımızda

Venesuela Qayana ilə mübahisəyə dair sənədləri BMT-yə təhvil verib

Venesuela Qayana ilə mübahisəyə dair sənədləri BMT-yə təhvil verib Venesuela Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə Bolivar Respublikasının Qayana ilə mübahisə predmeti sayılan ərazisi Qayana-Essekiboya hüququnu təsdiq edən 50 cildlik sənədlər təqdim edib.
Digər ölkələr
12 avqust 2025 01:41
Venesuela Qayana ilə mübahisəyə dair sənədləri BMT-yə təhvil verib

Venesuela Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə Bolivar Respublikasının Qayana ilə mübahisə predmeti sayılan ərazisi Qayana-Essekiboya hüququnu təsdiq edən 50 cildlik sənədlər təqdim edib.

“Report”un xəbərinə görə, bunu Venesuelanın icraçı vitse-prezidenti Delsi Rodriqes “Venezolana de Televisión” telekanalına açıqlamasında deyib.

Rodriges Venesuela Xarici İşlər Nazirliyinin “Suveren hüquq və Qayana-Essekibo ilə bağlı tarixi həqiqətlə bağlı rəsmi mövqeyin genişləndirilməsindən” bəhs edən kommünikesini oxuyub.

Eyni zamanda, diplomatik şöbə Venesuelanın Qayana ilə bu ərazi mübahisəsinin həllində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanımadığını vurğulayıb. Venesuela Xarici İşlər Nazirliyi BMT Nizamnaməsinin əsas prinsiplərinə, o cümlədən Cenevrə sazişinə tam və müstəsna öhdəliyinə sadiqliyini bir daha təsdiqləyib.

Qayana-Essekibo ərazisinin (159,5 min kv. km) mülkiyyət məsələsi yüz ildən artıqdır ki, davam edir.

Münaqişə 2015-ci ildə tərkibində ən azı 10 milyard barel neft olan yataqların kəşfindən və Qayananın ExxonMobil-ə neft hasilatına dair konsessiya verməsindən sonra kəskinləşib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Венесуэла передала в ООН документы по спору с Гайаной

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi