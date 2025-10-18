İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Digər ölkələr
    • 18 oktyabr, 2025
    • 11:10
    Ukraynalı politoloq: Zelenski-Tramp görüşünün nəticəsiz olacağı gözlənilən idi

    Gözlənildiyi kimi Volodimir Zelenski ilə Donald Trampın görüşündə heç bir irəliləyiş olmadı.

    Bu barədə "Report"un Şərqi Avropa bürosuna Ukraynadan olan politoloq Maksim Yali danışıb.

    Onun sözlərinə görə, lakin Trampın görüş sonrası paylaşımında cəbhə xətti boyunca döyüş əməliyyatlarının dayandırılması təşəbbüsü - hazırkı mərhələdə Ukrayna üçün optimal variantdır:

    "Amma məlum olduğu kimi, bu nəticə Rusiya Prezidenti Vladimir Putini qane etmir.O, minimum olaraq bütün Donbas ərazisini əldə etmək istəyir. Budapeştdəki görüşə qədər cəbhədə heç bir əhəmiyyətli dəyişiklik gözləmək lazım deyil".

    "Əgər Putin yenidən Budapeştdə Donetsk vilayətinin zəbt edilməmiş hissəsini istəyərsə, Trampın səbri o zaman, çox güman ki, tükənəcək", - M. Yali vurğulayıb.

    Politoloq bildirib ki, o halda Ukrayna da "Tomahawk"ları və lazım olacaq silahları əldə edə biləcək. Beləliklə, çox gözləmək lazım deyil. Az qalıb - cəmi üç həftə. Şəxsən mən, Putinin realist olacağına xüsusi olaraq bel bağlamıram", - o, əlavə edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Vladimir Putin Donald Tramp Volodimir Zelenski
    Украинский политолог: Встреча Зеленского-Трампа была ожидаемо безрезультатной

