Украинский политолог: Встреча Зеленского-Трампа была ожидаемо безрезультатной

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 12:28
    Как и ожидалось, встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом не привела к какому-либо результату.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report рассказал украинский политолог Максим Яли.

    По его словам, инициатива Дональда Трампа о прекращении боевых действий вдоль линии фронта, о которой он упомянул после встречи, является оптимальным вариантом для Украины на данном этапе.

    "Однако этот результат не устраивает президента России Владимира Путина. Он хочет как минимум полностью контролировать территорию Донбасса. До встречи в Будапеште не стоит ожидать серьезных изменений на фронте", - отметил М. Яли.

    Он добавил, что, если Путин на встрече вновь потребует не находящуюся под оккупацией часть Донецкой области, терпение Трампа, вероятно, иссякнет. В этом случае Украина сможет получить "Томагавки" и другое необходимое вооружение.

    "Ждать не долго - всего три недели. Но я не думаю, что Путин окажется реалистом", - заключил политолог.

