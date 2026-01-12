Ukrayna rəsmi olaraq Aİ-nin Vahid Rouminq Məkanına qoşulur
Digər ölkələr
- 12 yanvar, 2026
- 14:53
Ukrayna rəsmi olaraq Avropa İttifaqının (Aİ) Vahid Rouminq Məkanına qoşulur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Ukraynadakı nümayəndəliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu münasibətlə yanvarın 12-də Kiyevdə tədbir keçirilib. Beləliklə, Ukrayna üçün yeni rouminq rejimi Aİ-yə üzv dövlətlərlə eyni şərtlər daxilində olacaq.
Məlumata görə, eyni qaydalar Aİ ölkələrindən Ukraynaya səfər edən abunəçilərə də şamil olunur.
