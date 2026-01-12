İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ukrayna rəsmi olaraq Aİ-nin Vahid Rouminq Məkanına qoşulur

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 14:53
    Ukrayna rəsmi olaraq Aİ-nin Vahid Rouminq Məkanına qoşulur

    Ukrayna rəsmi olaraq Avropa İttifaqının (Aİ) Vahid Rouminq Məkanına qoşulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Ukraynadakı nümayəndəliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu münasibətlə yanvarın 12-də Kiyevdə tədbir keçirilib. Beləliklə, Ukrayna üçün yeni rouminq rejimi Aİ-yə üzv dövlətlərlə eyni şərtlər daxilində olacaq.

    Məlumata görə, eyni qaydalar Aİ ölkələrindən Ukraynaya səfər edən abunəçilərə də şamil olunur.

    Ukrayna Avropa İttifaqı Vahid Rouminq Məkanı

    Son xəbərlər

    15:34

    Bakı və Abşeronda su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026−2035-ci illər üçün Dövlət Proqramı təsdiqlənib

    Digər
    15:34

    Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    15:29

    Mil-Muğan zonasında 252 min hektar torpaq sahəsinin su təminatı yaxşılaşdırılacaq

    ASK
    15:28
    Foto

    İlham Əliyevin sədrliyi ilə Bakı və Abşeronda su təchizatına dair Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:27

    Qanunsuz medallar təsis etməkdə təqsirləndirilən QHT rəhbərlərinin məhkəməsi başlayır

    Hadisə
    15:25

    Doqquz rayonda suvarma və məişət suyu təminatını yaxşılaşdıracaq "Qarabağ" kanalı yenidən qurulur

    Daxili siyasət
    15:25

    Azərbaycan Prezidenti: Bakının 30 küçəsində yeni kollektor şəbəkəsi qurulacaq

    İnfrastruktur
    15:25

    Prezident: Elektrik enerjisi ilə təchizat bütün ölkəni əhatə edib

    Energetika
    15:24

    İlham Əliyev: Azad edilmiş ərazilərdə daha iki böyük su anbarının tikintisinə hazırlıq işləri gedir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti