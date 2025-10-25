İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Türkiyədə işçiləri daşıyan mikroavtobus aşıb, 1 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Bartın vilayətində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, sənaye bölgəsinə işçi daşıyan mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq aşıb.

    Məlumata görə, qəza nəticəsində 1 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb.

    Polis, yanğınsöndürmə, təcili yardım və jandarma qrupları hadisə yerinə cəlb olunub. Qəza zamanı yaralanan şəxslər Bartın Dövlət Xəstəxanasına aparılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

