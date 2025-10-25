Türkiyədə işçiləri daşıyan mikroavtobus aşıb, 1 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 10:23
Türkiyənin Bartın vilayətində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, sənaye bölgəsinə işçi daşıyan mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq aşıb.
Məlumata görə, qəza nəticəsində 1 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb.
Polis, yanğınsöndürmə, təcili yardım və jandarma qrupları hadisə yerinə cəlb olunub. Qəza zamanı yaralanan şəxslər Bartın Dövlət Xəstəxanasına aparılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
