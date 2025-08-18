Haqqımızda

Tramp: Zelenski Krımdan və NATO üzvlüyündən imtina etməklə münaqişəyə son qoya bilər

Tramp: Zelenski Krımdan və NATO üzvlüyündən imtina etməklə münaqişəyə son qoya bilər ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Krımdan imtina etməklə və ölkənin NATO-ya daxil olmaq ideyasından əl çəkməklə Rusiya-Ukrayna münaqişəsini, demək olar ki, dərhal dayandıra bilər.
Digər ölkələr
18 avqust 2025 05:35
Tramp: Zelenski Krımdan və NATO üzvlüyündən imtina etməklə münaqişəyə son qoya bilər

ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Krımdan imtina etməklə və ölkənin NATO-ya daxil olmaq ideyasından əl çəkməklə Rusiya-Ukrayna münaqişəsini, demək olar ki, dərhal dayandıra bilər.

"Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu barədə "Truth Social"da yazıb.

"Ukrayna Prezidenti Zelenski istəsə, Rusiya ilə müharibəyə, demək olar ki, dərhal son qoya bilər, ya da döyüşməyə davam edə bilər. Hər şeyin necə başladığını xatırlayın. Obama Krımı Rusiyaya vermişdi (12 il əvvəl, bir güllə belə atılmadan!), bunu artıq geri qaytarmaq mümkün deyil və Ukrayna NATO-ya daxil ola bilməz. Bəzi şeylər heç vaxt dəyişmir", - deyə paylaşımda qeyd olunub.

Tramp əlavə edib ki, bazar ertəsi Ağ Ev üçün "böyük gün" olacaq. Belə ki, daha əvvəl bu qədər çox avropalı lider ABŞ Prezidentinin iqamətgahını ziyarət etməyib. "Saxta Xəbərlər Mediası" deyəcək ki, Prezident Trump üçün gözəl Ağ Evimizdə bu qədər böyük Avropa liderini qəbul etmək böyük məğlubiyyətdir. Əslində, bu, Amerika üçün böyük şərəfdir", - o, növbəti yazısında yazıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп: Зеленский может завершить конфликт, отказавшись от Крыма и членства в НАТО

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi