Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayır
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 17:58
ABŞ Prezidenti Donald Tramp rusiyalı və ukraynalı həmkarları Vladimir Putin və Volodimir Zelenski arasında görüşün hələ də zəruri olduğunu bildirib.
"Report" ABŞ mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, bunu ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusunun Kvantiko bazasına yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib.
O, həmçinin əvvəllər söylədiyi fikri təkrarlayaraq Putinlə şəxsi münasibətləri səbəbindən Ukrayna münaqişəsini həlli ən asan münaqişə hesab etdiyini deyib.
Son xəbərlər
18:09
Tramp Paşinyanı "digər oğlan" adlandırıbDigər
18:03
Əfqan İsayev: "SOCAR ekoloji auditlər keçirir"Energetika
18:02
ABŞ müdafiə naziri: Düşmənlərimizə qarşı sarsıdıcı zərbə endirəcəyikDigər ölkələr
18:01
Foto
Azərbaycan və Ukrayna "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibEnergetika
17:58
Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayırDigər ölkələr
17:55
SOCAR rəsmisi: "Biz "təmiz enerji" şirkətinə çevrilmək istəyirik"Energetika
17:53
Foto
Qüdsi Osmanov Rumıniyanın Yassı şəhərinin meri ilə görüşübXarici siyasət
17:50
BMT Qəzzaya humanitar yardımın həcmini artırmağa hazırdırDigər ölkələr
17:49
Foto