    Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayır

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 17:58
    Tramp Putinlə Zelenskinin görüşünü zəruri sayır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp rusiyalı və ukraynalı həmkarları Vladimir Putin və Volodimir Zelenski arasında görüşün hələ də zəruri olduğunu bildirib.

    "Report" ABŞ mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, bunu ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusunun Kvantiko bazasına yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib.

    O, həmçinin əvvəllər söylədiyi fikri təkrarlayaraq Putinlə şəxsi münasibətləri səbəbindən Ukrayna münaqişəsini həlli ən asan münaqişə hesab etdiyini deyib.

